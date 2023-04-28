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Haberler Fotohaber LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:39

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

Başvuruları 3-12 Nisan'da yapılan LGS sınavı mayıs ayının yaklaşmasıyla veli ve öğrencilerin gündeminde yerini almaya başladı. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın tarihi MEB sınav takviminde belli oldu. LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Başvuruları biten sınava, deprem bölgesi olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrenciler, istemeleri halinde diğer illerde girebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2023 sınav takvimi…

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala veli ve öğrencilerin en çok merak ettiği konular " LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? ", "2023 sınav giriş yerleri belli oldu mu?" soruları oldu. MEB tarafından LGS kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre, öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

LGS SINAV SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

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