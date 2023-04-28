Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:39

LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 sınava giriş yerleri belli oldu mu? İşte LGS sınav tarihi!

Başvuruları 3-12 Nisan'da yapılan LGS sınavı mayıs ayının yaklaşmasıyla veli ve öğrencilerin gündeminde yerini almaya başladı. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın tarihi MEB sınav takviminde belli oldu. LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Başvuruları biten sınava, deprem bölgesi olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrenciler, istemeleri halinde diğer illerde girebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2023 sınav takvimi…