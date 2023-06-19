Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
08:22
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
LGS sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. 4 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru ile karşılaşmıştı. Sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci iki oturumda ter dökmüştü. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuç tarihi…