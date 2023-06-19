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Haberler Fotohaber LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 08:22

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. 4 Haziran'da iki oturum şeklinde düzenlenen sınavın ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru ile karşılaşmıştı. Sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci iki oturumda ter dökmüştü. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuç tarihi

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sınava başvuran 1 milyon 263 bin 313 öğrenci tarafından araştırılıyor. 4 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından adayların gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek LGS sonuçları 2023 açıklamasında. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

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