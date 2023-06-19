LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023|| LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sınava başvuran 1 milyon 263 bin 313 öğrenci tarafından araştırılıyor. 4 Haziran Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından adayların gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek LGS sonuçları 2023 açıklamasında. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…