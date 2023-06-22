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Haberler Fotohaber LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:51

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da yapıldı. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için tercih döneminde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri büyük önem taşıyor. Bu noktada çocuğunun iyi bir lisede öğrenim görmesini isteyen veliler il il liselerin puan durumunu sorguluyor. Peki LGS taban puanları 2023 nasıl? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri açıklandı mı?

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

LGS taban puanları milyonların gündeminde yer alıyor. Merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Bu noktada liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri listesi 2023

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçen seneye ait 2022 yılı liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir;

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri
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