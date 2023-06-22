Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:51

LGS taban puanları 2023: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri

Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da yapıldı. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için tercih döneminde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri büyük önem taşıyor. Bu noktada çocuğunun iyi bir lisede öğrenim görmesini isteyen veliler il il liselerin puan durumunu sorguluyor. Peki LGS taban puanları 2023 nasıl? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları LGS taban puanları belli mi, yüzdeli dilimleri açıklandı mı?