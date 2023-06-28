Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 13:05

LGS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI 2023 || İllere göre LGS taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu, kaç tercih hakkı var?

Liseye Geçiş Sınavı 4 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Merkezi sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. Bu noktada liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. 2023-2024 eğitim öğretim hayatına lisede devam edecek pşan öğrenciler lise tercihi yapmaya hazırlanıyor.Bu hususta LGS lise taban puanları araştırılıyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 sorgulanıyor. İstanbul, başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. İşte, LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…