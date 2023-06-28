LGS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI 2023 || İllere göre LGS taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu, kaç tercih hakkı var?

Liseye Geçiş Sınavı 4 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Merkezi sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. Bu noktada liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. LGS tercih kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. 2023-2024 eğitim öğretim hayatına lisede devam edecek pşan öğrenciler lise tercihi yapmaya hazırlanıyor.Bu hususta LGS lise taban puanları araştırılıyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 sorgulanıyor. İstanbul, başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. İşte, LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…
YABANCI LİSELERİN GEÇMİŞ YILLARDAKİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
|Okulun Adı
|KON
|YÜZ
|SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|YAK SIRA
|PUAN
|KON
|YÜZ
|YAK SIRA
|PUAN
|ROBERT KOLEJ ERKEK
|111
|0,25
|2574
|492
|110
|0,2
|2945
|482,3792
|101
|0,15
|1558
|481,1197
|100
|0,15
|1548
|488,2011
|ROBERT KOLEJ KIZ
|110
|0,39
|4015
|489
|111
|0,33
|4859
|477,9015
|101
|0,25
|2596
|475,0535
|101
|0,29
|2992
|483,2627
|ALMAN LİSESİ
|130
|0,54
|5560
|487
|130
|0,38
|5595
|475,474
|130
|0,44
|4569
|468,2131
|130
|0,4
|4127
|480,9276
|ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ
|92
|0,9
|9266
|481
|90
|0,72
|10601
|467
|90
|0,75
|7789
|458 tp
|95
|0,80
|8254
|473,00
|ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK
|92
|0,9
|9266
|481
|90
|0,58
|8539
|470
|90
|0,75
|7789
|458 tp
|95
|0,80
|8254
|473,00
|ST. GEORG AVUST. LİSE
|88
|0,8
|8236
|482
|90
|0,72
|10601
|467,3894
|80
|0,76
|7893
|457,9598
|84
|0,80
|8254
|473,0823
|ST. JOSEPH FR. LİSESİ
|198
|1,96
|20179
|470
|188
|1,32
|19434
|456,2141
|192
|1,48
|15370
|442,8332
|192
|1,50
|15477
|463,2557
|ST.G. AVUST.TİC. LİSE
|18
|1,7
|17502
|472
|18
|1,72
|25324
|450,4147
|18
|1,99
|20666
|435,0484
|18
|1,67
|17231
|462,5637
|NOTRE DAME DE SİON
|140
|3,53
|36343
|456
|140
|2
|29446
|445,5485
|116
|2,28
|23678
|431,3509
|140
|2,55
|26311
|451,0523
|ST. BENOİT FR. LİSESİ
|176
|4,3
|44271
|450
|180
|3,26
|47997
|432,6171
|174
|3,62
|37593
|417,0133
|210
|3,6
|37145
|442,221
|ST. PULCHERİE FR. LİSESİ
|92
|4,8
|49419
|445
|92
|3,48
|51236
|431,0316
|80
|4,62
|47978
|408,0688
|105
|4,92
|50765
|432,5911
|İTALYAN LİSESİ
|85
|7,8
|80305
|427
|65
|4,9
|72143
|419,2313
|71
|4,91
|50990
|405,4496
|76
|3,4
|35081
|442,1898
|ST. MİCHEL FR. LİSESİ
|120
|6,7
|68980
|433
|96
|4,42
|65076
|423,1026
|96
|5,45
|56598
|401,2746
|110
|5,61
|57884
|426,4829
|GALİLEO GALİLEİ İTALYAN
|68
|11
|113251
|405
|68
|6,15
|90547
|410,1537
|68
|6,44
|66879
|393,9717
|68
|6,08
|62733
|424,2595
|İZMİR AMERİKAN LİSESİ
|180
|4,3
|63309
|424
|180
|5,88
|61063
|398
|180
|5,00
|51590
|431,000
|İZMİR SAINT JOSEPH
|72
|9,6
|141341
|390,16
|72
|11
|114234
|363
|72
|10,30
|106275
|397,00
|TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ
|60
|7,04
|103650
|404
|60
|10
|103849
|371
|60
|11,57
|119379
|392,0000
|TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK
|60
|7,04
|103650
|404
|60
|10
|103849
|371
|60
|11,57
|119379
|392,0000
|SEV AMERİKAN LİSESİ
|45
|1,27
|18698
|457
|50
|1,69
|17551
|440
|45
|1,60
|16509