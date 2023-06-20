Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
10:27
LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları
Liseye Geçiş Sınavı 4 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Bu noktada liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 araştırılıyor. Çocuğunun iyi bir lisede eğitim-öğretim görmesini isteyen veliler kollarını sıvadı, 2023 MEB kılavuzu kapsamında hareket ediyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri listesi…