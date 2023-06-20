LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Haziran ayının ilk haftasında iki oturum şeklinde uygulanan sınavın sonuçları için geri sayıma girilirken öğrenci ve veliler LGS tercihleri için okulları araştırmaya başladı. Bu noktada çocuğunun iyi bir lisede öğrenim görmesini isteyen veliler il il liselerin puan durumunu sorguluyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 araştırılıyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, liselerin puanları ve kontenjanları….