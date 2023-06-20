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Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:27

LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

Liseye Geçiş Sınavı 4 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Bu noktada liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak ediliyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 araştırılıyor. Çocuğunun iyi bir lisede eğitim-öğretim görmesini isteyen veliler kollarını sıvadı, 2023 MEB kılavuzu kapsamında hareket ediyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri listesi…

LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Haziran ayının ilk haftasında iki oturum şeklinde uygulanan sınavın sonuçları için geri sayıma girilirken öğrenci ve veliler LGS tercihleri için okulları araştırmaya başladı. Bu noktada çocuğunun iyi bir lisede öğrenim görmesini isteyen veliler il il liselerin puan durumunu sorguluyor. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023 araştırılıyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, liselerin puanları ve kontenjanları….

LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçen seneye ait 2022 yılı liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir;

LGS TABAN PUANLARI: MEB 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri taban puanları, kontenjanları
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