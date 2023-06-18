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Haberler Fotohaber LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:01

LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

LGS tercihleri ne zaman başlayacak sorgulanıyor. 4 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleşen sınavda öğrenciler ilk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru ile karşı karşıya kalmışlardı. LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde LGS tercihleri başlayacak. Peki, MEB LGS tercihleri ne zaman 2023, nasıl tercih yapılır? İşte, cevabı…

LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden LGS sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Bu noktada öğrenci ve veliler LGS 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır, LGS'DE kaç tercih hakkı var merak ediyor. MEB değerlendirmesi ile sınav sonuçlarının açıklamamsının ardından tercih ve yerleştirme işlemleri hız kazanacak. Peki, MEB LGS tercihleri ne zaman 2023, nasıl tercih yapılır? İşte, cevabı…

LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlamıştı. Tercihler 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. LGS tercihleri e-OKul üzerinden alınacak.

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LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.

LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.

LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…

YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorundadır. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecektir.

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