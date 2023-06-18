Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
11:01
LGS TERCİH EKRANI 2023|| MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, e-okul ekranı…
LGS tercihleri ne zaman başlayacak sorgulanıyor. 4 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleşen sınavda öğrenciler ilk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru ile karşı karşıya kalmışlardı. LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde LGS tercihleri başlayacak. Peki, MEB LGS tercihleri ne zaman 2023, nasıl tercih yapılır? İşte, cevabı…