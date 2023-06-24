LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi tarihlere odaklanmış durumda. Sonuç bilgilerini kontrol eden adaylar LGS tercih tarihleri döneminde başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken lise taban puanları, yüzdelik dilim, baraj puanı gibi konular da gündemde. Hedefledikleri okula gitmek isteyen öğrenciler meslek, fen, sosyal bilimler, Anadolu gibi seçenekleri tercih edecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, LGS tercih dönemi 2023 hakkında merak edilenler…