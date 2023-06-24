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Haberler Fotohaber LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 09:32

LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu 2023 sonuçların ardından gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi tarihlere odaklanmış durumda. Sonuç bilgilerini kontrol eden adaylar LGS tercih tarihleri döneminde başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken lise taban puanları, yüzdelik dilim, baraj puanı gibi konular da gündemde. Hedefledikleri okula gitmek isteyen öğrenciler meslek, fen, sosyal bilimler, Anadolu gibi seçenekleri tercih edecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, LGS tercih dönemi 2023 hakkında merak edilenler…

LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS tercihleri ne zaman sorusu sınav sonuçları ardından gündemdeki yerini aldı. MEB takvimi ile açıklanan tarihlere göre, tercih ekranı Temmuz ayında adaylar ile buluşacak. LGS tercih kılavuzu ve robotu 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Adaylar, erken açıklanan sonuçların ardından tercih listelerini erkenden hazırlamak istiyor. Lise tercihleri için geri sayım başladı. Peki, LGS tercih dönemi ne zaman? İşte, detaylar…

LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Takvime göre Liselere Geçiş Sistemi LGS, 4 Haziran 2023 tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Ardından sonuçlar 23 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşıldı.

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LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sınav sonuçları sorgulanıyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise sınavı LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak. Tercih kılavuzunun 26 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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