LGS TERCİH TARİHLERİ, KILAVUZU 2023 | MEB LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı?

LGS tercihleri ne zaman sorusu sınav sonuçları ardından gündemdeki yerini aldı. MEB takvimi ile açıklanan tarihlere göre, tercih ekranı Temmuz ayında adaylar ile buluşacak. LGS tercih kılavuzu ve robotu 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Adaylar, erken açıklanan sonuçların ardından tercih listelerini erkenden hazırlamak istiyor. Lise tercihleri için geri sayım başladı. Peki, LGS tercih dönemi ne zaman? İşte, detaylar…