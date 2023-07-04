LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. 3 Temmuzda başlayan tercihler 19 Temmuzda sona eriyor. MEB LGS tercih kılavuzu 2023'ü yayımladı ve LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verildi. Lise yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra MEB e okul üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler tercih sırasında merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okulları tercih etme hakkına sahipler. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar