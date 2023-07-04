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Haberler Fotohaber LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:54

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. 3 Temmuzda başlayan tercihler 19 Temmuzda sona eriyor. MEB LGS tercih kılavuzu 2023'ü yayımladı ve LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verildi. Lise yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra MEB e okul üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler tercih sırasında merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okulları tercih etme hakkına sahipler. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı ve tercih tarihleri belli oldu. Merkezi sınav sonucu tercihler yapılmaya başlandı ve 19 Temmuzda sona erecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur, ayın kaçında?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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