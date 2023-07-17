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Haberler Fotohaber LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:10

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Merkez sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı tercih türüyle öğrenciler toplam 20 tercih hakkına sahipken, tercihler 19 Temmuzda sona erecek. Bu noktada LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri erken açıklanır mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Puanlarına uygun okullar için listelerini tamamlayan adaylar e-okul aracılığı ile işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 lise tercihleri sonuçları nereden bakılır? İşte lise tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı soruları gündemden henüz düşmedi. 19 Temmuzda bitecek olan lise tercihleri 2023 sonrası öğrenciler MEB'den "LGS tercih sonuçları 2023 açıklandı" duyurusunu bekleyecek. Öğrenciler 19 Temmuza kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte konu hakkında detaylar

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINI

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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