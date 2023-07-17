Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:10

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB 2023 LGS lise tercihleri ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Merkez sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı tercih türüyle öğrenciler toplam 20 tercih hakkına sahipken, tercihler 19 Temmuzda sona erecek. Bu noktada LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri erken açıklanır mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Puanlarına uygun okullar için listelerini tamamlayan adaylar e-okul aracılığı ile işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 lise tercihleri sonuçları nereden bakılır? İşte lise tercih sonuçları sorgulama ekranı!