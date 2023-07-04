LGS TERCİH YAPMA EKRANI E OKUL: Lise tercihleri başladı! MEB LGS tercih nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Lise tercihleri 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı. Dün itibariyle tercihler yapılmaya başlandı. LGS tercih robotu üzerinden öğrenciler ve ebeveynleri lise tercihlerini yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu doğrultusunda öğrenciler merkezi sınav puanları ve adrese dayalı tercih türü üzerinden seçimlerini gerçekleştirebilir. Bu noktada "LGS tercih nasıl yapılır, nereden?" soruları gündemdeki yerini almış durumda. LGS tercih yapma ekranı, 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar erişime açık olacak. Peki, LGS tercihleri nerden yapılır, kaç tane hak var? İşte LGS tercih robotu meb.gov.tr e okul ekranı