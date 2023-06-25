LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS tercihleri için heyecan dorukta! 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılan adaylar, LGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuyla araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da başlayan sürecin bu yıl bayram dolayısıyla hangi tarihte başlayıp biteceği merak konusu oldu. Bu noktada, öğrenim göreceği okul için araştırmaya koyulan öğrenciler ve veliler "LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları ışığında son duyurular ve 2023 meb.gov.tr LGS tercih robotu ekranı.