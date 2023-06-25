LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak diye merak eden liseli adayları ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son duyuruları inceliyor. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları 4-20 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl için tarihler MEB tarafından duyurulurken adaylar LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuyla izleyecekleri yolu araştırmaya koyuldu. Liselerin taban puanları ve kontenjanları için yapılacak duyurular da adayların gündeminde yer alırken LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Adaylara bu süreçte yol gösterecek olan tercih kılavuzu ve 2023 meb.gov.tr LGS tercih robotu sabah.com.tr'de! İşte LGS tercih tarihleri ve son açıklamalar.