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Haberler Fotohaber LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:31

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS tercihleri için heyecan dorukta! 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılan adaylar, LGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuyla araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da başlayan sürecin bu yıl bayram dolayısıyla hangi tarihte başlayıp biteceği merak konusu oldu. Bu noktada, öğrenim göreceği okul için araştırmaya koyulan öğrenciler ve veliler "LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamaları ışığında son duyurular ve 2023 meb.gov.tr LGS tercih robotu ekranı.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak diye merak eden liseli adayları ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son duyuruları inceliyor. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları 4-20 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl için tarihler MEB tarafından duyurulurken adaylar LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuyla izleyecekleri yolu araştırmaya koyuldu. Liselerin taban puanları ve kontenjanları için yapılacak duyurular da adayların gündeminde yer alırken LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Adaylara bu süreçte yol gösterecek olan tercih kılavuzu ve 2023 meb.gov.tr LGS tercih robotu sabah.com.tr'de! İşte LGS tercih tarihleri ve son açıklamalar.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin merak edilen detaylara ulaşabilecek.

Kılavuz yayımlandığı anda sabah.com.tr'de yer alacak.

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2023 LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı tercih robotu erişime açıldı mı?

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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