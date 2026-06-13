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LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:10
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!
MEB 2026 LGS sınavı için heyecanla beklenen gün geldi. Öğrenciler, sınav günü ile sonuç değerlendirme süreci hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Böylece "LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" sorusu ön plana çıktı. İşte öğrencilerin, puan, doğru-yanlış hesaplama hakkında bilmesi gereken detaylar…