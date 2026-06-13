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Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:10

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

MEB 2026 LGS sınavı için heyecanla beklenen gün geldi. Öğrenciler, sınav günü ile sonuç değerlendirme süreci hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Böylece "LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?" sorusu ön plana çıktı. İşte öğrencilerin, puan, doğru-yanlış hesaplama hakkında bilmesi gereken detaylar…

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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

Eğitim gündeminde, iki oturum halinde yapılan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı yer alıyor. Adayların, puan hesaplama aşamasında karşısına çıkan en kritik konulardan biri ise yanlış cevapların doğrular üzerindeki etkisi oluyor. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda, "3 yanlış 1 doğruyu götürür" durumu netleşti. Sınav esnasında emin olunamayan soruların işaretlenmesi, sonuç belgesindeki toplam net sayısını doğrudan değiştirebiliyor.

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan kılavuza göre adayların merakla araştırdığı "3 yanlış 1 doğruyu götürür" durumu netleşti.

LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Öğrencilerin ham puanları hesaplanırken doğru ve yanlış sayıları dikkate alınıyor; boş bırakılan sorular ise puanı etkilemiyor.

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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

  • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Kılavuzun tamamına linkten ulaşabilirsiniz: Milli Eğitim Bakanlığı

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor.

Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.
LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

3 YANLIŞ 1 DOĞRU SİLME NASIL HESAPLANIR?

"3 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralında net sayınızı bulmak için toplam yanlış sayınızı 3'e bölmeli ve bu sonucu toplam doğru sayınızdan çıkarmalısınız. Formül şudur:

Net = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı / 3)

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MEB 2026 LGS doğru sayısı hesaplama sistemi açıklandı!

UZMANLAR UYARDI!

Uzmanlar, emin olunmayan sorularda rastgele işaretleme yapılmasının net kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Boş bırakılan soruların puan üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin bilgi sahibi oldukları sorulara öncelik vermeleri ve sınav anında doğru zaman yönetimi yapmaları tavsiye ediliyor. Adayların, cevabından emin olmadıkları sorularda tahmin yürütmeden önce riskleri değerlendirmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS

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