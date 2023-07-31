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Haberler Fotohaber Lise kayıtları ne zaman başlıyor, hangi gün? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri belli oldu mu? Lise kayıtları için gerekli evrak listesi!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:23

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, hangi gün? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri belli oldu mu? Lise kayıtları için gerekli evrak listesi!

LGS lise 1. nakil işlemleri sona erdi ve öğrenciler nakil sonuçları için bekleyişe geçti. LGS nakil sonuçları açıklanması sonrası 2. nakil dönemi başlayacak. Yerleştirme süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak olup ardından lise kayıt işlemleri başlayacak. Bu noktada gözler lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Öte yandan yerleştikleri liseleri öğrenen binlerce öğrencinin gündeminde kayıt için gerekli olan evrak listesi yer alacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi

''Lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere LGS lise 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak olup ardından 2. nakil dönemine geçilecek. Lise kayıt işlemleri ise yerleştirme süreci tamamlandığında başlayacak. Yerleştikleri liseyi öğrenen öğrenciler, bir yandan lise kayıt tarihleri bir yandan kayıt için gerekli olan evrak listesi araştırmasına çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor, ayın kaçında? İşte MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi!

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi

2023 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi

2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'de tamamlanmış olacak.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup ğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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