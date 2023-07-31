Lise kayıtları ne zaman başlıyor, hangi gün? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri belli oldu mu? Lise kayıtları için gerekli evrak listesi!

LGS lise 1. nakil işlemleri sona erdi ve öğrenciler nakil sonuçları için bekleyişe geçti. LGS nakil sonuçları açıklanması sonrası 2. nakil dönemi başlayacak. Yerleştirme süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak olup ardından lise kayıt işlemleri başlayacak. Bu noktada gözler lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Öte yandan yerleştikleri liseleri öğrenen binlerce öğrencinin gündeminde kayıt için gerekli olan evrak listesi yer alacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi.