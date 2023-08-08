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Haberler Fotohaber Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:39

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

Lise tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. İstedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil istiyor. Lise 2. nakil tercih sonuçları, 7 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler ile velileri, ''MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu? İşte, yanıtı…

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

2023 lise kayıt tarihleri, 2. nakil tercih sonuçlarının 7 Ağustos'ta açıklanması itibariyle merak ediliyor. Yerleştirme süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak ve ardından lise kayıt işlemleri başlayacak. Lise kayıt için gereli evraklar listesi nedir sorusuna öğrenci ve velileri yanıt arıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

2023 LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup ğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

2023-2024 LGS LİSE NAKİL TARİHLERİ TAKVİMİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

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