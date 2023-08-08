Lise kayıtları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? MEB takvimi ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri ve gerekli evrak listesi neler?

Lise tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte lise kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. İstedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil istiyor. Lise 2. nakil tercih sonuçları, 7 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler ile velileri, ''MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu? İşte, yanıtı…