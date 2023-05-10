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Haberler Fotohaber Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:22

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adana'da deprem bölgesindeki öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan müjdesi verdi. Bu haberin ardından binlerce vatandaş konuyla ilgili detayları merak ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken bölgede üniversite hayali kuran vatandaşlar için dikkat çeken bir adım atıldı. Peki, deprem bölgesindeki lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan var mı, üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl olacak? İşte detaylar.

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

Üniversitelerde depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan haberini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Kahramanmaraş felaketinin üzerinden neredeyse 4 ay geçti ancak bölgede depremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik adımlar peş peşe atılıyor. Bu noktada ise "deprem bölgesindeki lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan var mı, üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl olacak?" soruları gündemde. Peki, ek kontenjan nasıl olacak? İşte açıklamadan detaylar.

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE EK KONTENJAN

Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek.

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Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek.

14 Mayıs'ta milli irade düşmanlarına sandıkta hak ettikleri dersi milletimiz verecek.

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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