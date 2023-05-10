Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:22

Lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan! 2023 Üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl, yüzde kaç olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Adana'da deprem bölgesindeki öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan müjdesi verdi. Bu haberin ardından binlerce vatandaş konuyla ilgili detayları merak ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken bölgede üniversite hayali kuran vatandaşlar için dikkat çeken bir adım atıldı. Peki, deprem bölgesindeki lise öğrencilerine üniversitelerde ek kontenjan var mı, üniversitelerde depremzedelere ek kontenjan nasıl olacak? İşte detaylar.