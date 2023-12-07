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Haberler Fotohaber LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 14:18

LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

Gupse Özay'ın kaleme aldığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı yeni sinema filmi Lohusa 'nın vizyon tarihi için geri sayım başladı. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi gişe rekorları kıran filmlere imza atan Özay'ın yeni filmi Lohusa güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Komedi türündeki filmde sakin bir hamilelik geçirmeye çalışan kadın ile panik bir eş arasında yaşananlar anlatılıyor. Peki, Lohusa filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, vizyon tarihi…

LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

Daha önce annelik ve çocuk büyütme döneminin filmini yapacağını açıklayan Gupse Özay'ın söz konusu filmi Lohusa'nın vizyon tarihi belli oldu. Deliha ile başladığı sinema serüveninde Görümce ile aile içi komedilere el atan ve daha sonra Barış Ardunç ile evlenerek çocuk sahibi olan Gupse Özay çocuk büyütme ile ilgili yeni filmi sinemalarda boy gösterecek. Peki, Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, Lohusa vizyon tarihi

LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Deliha, Görümce, Deliha 2, Eltilerin Savaşı gibi gişede milyon seyirci sınırını aşan filmlere imza atan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa yakında seyirciye merhaba diyecek.

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LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

9 OCAK 2024'TE VİZYONDA!

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Lohusa filmi 19 Ocak 2024'te seyirciyle buluşacak.

LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha ile başladığı sinema serüveninde Görümce ile aile içi komedilere el atan ve daha sonra Barış Ardunç ile evlenerek çocuk sahibi olan Gupse Özay çocuk büyütme ile ilgili yeni filmi sinemalarda boy gösterecek.

LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

Filmde adından da adından da anlaşılacağı üzere hamile bir kadının hikayesini anlatıyor. Sakin bir hamile ile panik bir eş arasında yaşananlar izleyenleri kahkahaya boğacak.

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