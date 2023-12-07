LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

Gupse Özay'ın kaleme aldığı ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı yeni sinema filmi Lohusa 'nın vizyon tarihi için geri sayım başladı. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı gibi gişe rekorları kıran filmlere imza atan Özay'ın yeni filmi Lohusa güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Komedi türündeki filmde sakin bir hamilelik geçirmeye çalışan kadın ile panik bir eş arasında yaşananlar anlatılıyor. Peki, Lohusa filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Lohusa filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, vizyon tarihi…