LOHUSA VİZYON TARİHİ | Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak, hangi platformda?

Daha önce annelik ve çocuk büyütme döneminin filmini yapacağını açıklayan Gupse Özay'ın söz konusu filmi Lohusa'nın vizyon tarihi belli oldu. Deliha ile başladığı sinema serüveninde Görümce ile aile içi komedilere el atan ve daha sonra Barış Ardunç ile evlenerek çocuk sahibi olan Gupse Özay çocuk büyütme ile ilgili yeni filmi sinemalarda boy gösterecek. Peki, Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, Lohusa vizyon tarihi…