Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
13:04
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli'ye göre az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Malatya şiddetli deprem ile salandı. 4 üzerindeki sallantının ardından bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri son depremler sayfası ziyaretine başladı. Peki; 19 Şubat 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…