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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli'ye göre az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:04

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli'ye göre az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Malatya şiddetli deprem ile salandı. 4 üzerindeki sallantının ardından bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri son depremler sayfası ziyaretine başladı. Peki; 19 Şubat 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli’ye göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya şiddetli deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Şubat listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Doğanşehir merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli’ye göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA DEPREM HABERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Malatya Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 12:23'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken derinliği ise 17.7 km olarak açıklandı.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli’ye göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MALATYA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-19
Saat:12:23:21 TSİ
Enlem:38.0933 N
Boylam:37.8128 E
Derinlik:17.7 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli’ye göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Doğanşehir şiddetli sallandı! AFAD ve Kandilli’ye göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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