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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:03

MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

26 Şubat 2024 tarihli son depremler listesine son dakika Malatya'dan bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Malatya depreminin ayrıntıları…

MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 26 Şubat 2024 Pazartesi akşam saatlerinde bir yeni deprem haberi de Malatya'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ

Afad ve Kandilli'nin anlık paylaşımı ile Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Afad ve KAndilli verilerine göre yaşanan depremin ayrıntıları şu şekilde;

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MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

AFAD

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2024-02-26

Saat:15:44:36 TSİ

Enlem:38.25861 N

Boylam:38.73806 E

Derinlik:7 km

MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Kandilli Rasathanesi

#DEPREM

BALPINARI-PÜTÜRGE (MALATYA

26.02.2024,

15:44:35 TSİ

Büyüklük: 3.8

Derinlik: 5.0 km

MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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