MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya’da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 26 Şubat 2024 Pazartesi akşam saatlerinde bir yeni deprem haberi de Malatya'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?