Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
16:03
MALATYA DEPREM HABERİ || Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi, şiddeti ve büyüklüğü kaç?
26 Şubat 2024 tarihli son depremler listesine son dakika Malatya'dan bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerde üst üste sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Malatya depreminin ayrıntıları…