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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 18:39

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 23 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. Şanlıurfa, Adıyaman depremi hisseden iller arasında. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

Son dakika Malatya'da deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Malatya'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu akşam saatlerinde Malatya'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 23 Kasım 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

MALATYA'DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.56 Malatya'ın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem 5.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Hemen ardından Battalgazi'de de 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2023-11-23 Saat:17:46:08 TSİ

Enlem:38.177 N Boylam:38.559 E

Derinlik:6.99 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2023-11-23 Saat:17:49:57 TSİ

Enlem:38.157 N Boylam:38.556 E

Derinlik:6.36 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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