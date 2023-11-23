Giriş Tarihi: 23.11.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 18:39

SON DAKİKA MALATYA DEPREMİ: Peş peşe 2 büyük deprem... 23 Kasım 2023 AFAD son depremler listesi ile son dakika Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

Malatya depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 23 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. Şanlıurfa, Adıyaman depremi hisseden iller arasında. İşte, Malatya deprem son dakika bilgileri…