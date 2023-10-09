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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Yeşilyurt! Şimdi Malatya'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 9 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:40

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Merkez üssü Yeşilyurt! Şimdi Malatya'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 9 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Malatya deprem haberi ile güne uyandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Malatya Yeşilyurt merkez üssünde meydana geldi. Şiddetli bir şekilde hissedilen Malatya depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları ile araştırılmaya başladı. 4 üzeri büyüklükte yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile 9 Ekim 2023 Malatya deprem son dakika gelişmeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Malatya deprem haberi az önce geldi. Malatya Yeşilyurt merkez üssünde kaydedilen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Son olarak yaşanan Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile gündemdeki yerini aldı. Derinliği 6.96 km olarak ölçülen şiddetli sarsıntı, çevredeki illerden de hissedildi. Peki, şimdi Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 9 Ekim 2023 Malatya depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü Malatya'da deprem meydana geldi.

Saat 09.28'de yaşanan depremin merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olarak açıklandı.

SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde deprem | Video

4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-10-09

Saat:09:28:53 TSİ

Enlem:38.326 N

Boylam:38.146 E

Derinlik:6.96 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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