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Haberler Fotohaber Malatya'da deprem meydana geldi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:51

Malatya'da deprem meydana geldi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Türkiye yine deprem haberiyle uyandı. 05.42 yalanan Karadeniz'deki depremin ardından Malatya'da deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi. Günün ilk saatlerinden itibaren art arda yaşanan Malatya, Karadeniz, Kahramanmaraş depremleri vatandaşta korku ve paniğe sebep olurken 08.21'de Malatya Yeşilyurt son dakika deprem haberi geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA MALATYA’DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM! 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya'da deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her gün irili ufaklı sallantılarla karşılaşıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasından dolayı ülke genelinde her gün çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Son dakika Malatya merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 21 Haziran 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

SON DAKİKA MALATYA’DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM! 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM
Kandilli Rasathanesi Malatya Yeşilyurt'ta deprem meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

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SON DAKİKA MALATYA’DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM! 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MALATYA-YEŞİLYURT

22.06.2023

08:21:02

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 5.3 km

SON DAKİKA MALATYA’DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM! 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA MALATYA’DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM! 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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