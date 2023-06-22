Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
09:51
Malatya'da deprem meydana geldi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika Türkiye yine deprem haberiyle uyandı. 05.42 yalanan Karadeniz'deki depremin ardından Malatya'da deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi. Günün ilk saatlerinden itibaren art arda yaşanan Malatya, Karadeniz, Kahramanmaraş depremleri vatandaşta korku ve paniğe sebep olurken 08.21'de Malatya Yeşilyurt son dakika deprem haberi geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Malatya deprem son dakika gelişmeleri...