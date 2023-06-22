Malatya'da deprem meydana geldi: 22 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Malatya'da deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her gün irili ufaklı sallantılarla karşılaşıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasından dolayı ülke genelinde her gün çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Son dakika Malatya merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 21 Haziran 2023 Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...