Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
08:44
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!
Son dakika Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken derinliği ise 7.04 kilometre şeklinde kaydedildi. Vatandaşlar yaşanan peş peşe depremler dolayısıyla Kandilli ve AFAD son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte 3 Ağustos son dakika Malatya deprem haberine dair detaylar...