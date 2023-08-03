MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Samandağ (Malatya) merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Az önce gerçekleşen sarsıntı yerin 7.04 km derinliğinde yaşanırken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "3 Ağustos az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya Pütürge merkezli deprem haberinin son dakika bilgileri...