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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 08:44

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

Son dakika Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken derinliği ise 7.04 kilometre şeklinde kaydedildi. Vatandaşlar yaşanan peş peşe depremler dolayısıyla Kandilli ve AFAD son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte 3 Ağustos son dakika Malatya deprem haberine dair detaylar...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Samandağ (Malatya) merkez üssünde gerçekleşen depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Az önce gerçekleşen sarsıntı yerin 7.04 km derinliğinde yaşanırken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "3 Ağustos az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ile Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Malatya Pütürge merkezli deprem haberinin son dakika bilgileri...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

SABAH SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

3 Ağustos bugün sabah saatleriyle beraber peş peşe deprem haberleri vatandaşları korkuttu. Sırasıyla önce Muğla'da, Hatay'da ve ardından Malatya'da hissedilen depremler meydana geldi.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

MALATYA'DA DEPREM OLDU!

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre; saat 07.56'da Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntının ayrıntıları ise şöyle;

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

HATAY'DA DEPREM!

AFAD son depremler listesine göre; saatler 07.15'i gösterdiğinde bir başka sarsıntı da Hatay'da meydana geldi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 3 Ağustos AFAD ve Kandilli duyurdu: Sabah saatleriyle peş peşe depremler korkuttu!

MUĞLA DA GÜNE DEPREMLE UYANDI!

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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