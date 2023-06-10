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Haberler Fotohaber BÜYÜK FİNAL! MANCHESTER CİTY INTER MAÇI ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:50

BÜYÜK FİNAL! MANCHESTER CİTY INTER MAÇI ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

Tüm dünyanın kilitlendiği Şampiyonlar Ligi final maçı bugün İstanbul'da gerçekleşecek. İki dev takımın karşılaşacağı maçın sonucunda Avrupa'nın en büyüğü kupayı kaldıracak. Dev organizasyonda galip gelecek taraf merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa'nın en önemli finaline ev sahipliği yapmak için hazır. Peki, Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı yayın kanalı ve tüm merak edilenler.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

Manchester City ile Inter bugün oynanacak finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek dev futbol organizasyonuna dünyanın dört bir yanından futbolsever İstanbul'a geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek organizasyon öncesinde "Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemde. İşte Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi final maçı saati, yayın kanalı ve tüm detaylar.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi Manchester City-Inter final maçı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

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Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Inter maçı saat 22:00'de başlayacak.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

MANCHESTER CITY-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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