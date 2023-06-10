BÜYÜK FİNAL! MANCHESTER CİTY INTER MAÇI ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

Manchester City ile Inter bugün oynanacak finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek dev futbol organizasyonuna dünyanın dört bir yanından futbolsever İstanbul'a geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek organizasyon öncesinde "Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemde. İşte Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi final maçı saati, yayın kanalı ve tüm detaylar.