BÜYÜK FİNAL! MANCHESTER CİTY INTER MAÇI ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı saati, yayın kanalı!

Tüm dünyanın kilitlendiği Şampiyonlar Ligi final maçı bugün İstanbul'da gerçekleşecek. İki dev takımın karşılaşacağı maçın sonucunda Avrupa'nın en büyüğü kupayı kaldıracak. Dev organizasyonda galip gelecek taraf merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa'nın en önemli finaline ev sahipliği yapmak için hazır. Peki, Manchester City Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı yayın kanalı ve tüm merak edilenler.