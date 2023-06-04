Bursa’da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

Marmara Denizi'nde deprem oldu! Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üsttü Bursa olduğu ifade edilirken. Depremin derinliği ve şiddeti gibi detaylar için gözler AFAD ve Kandilli'ye çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar durumun detaylarını merak ediyor. Peki, Marmara Denizi Bursa'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta? İşte Marmara Denizi Bursa deprem haberinin detayları.
MARMARA DENİZİ BURSA'DA DEPREM! UYKUDAN UYANDIRDI:
|Büyüklük
|3.2 (ML)
|Yer
|Gürsu (Bursa)
|Tarih(UTC)
|04-06-2023 03:23:47
|Enlem
|40.256
|Boylam
|29.235
|Derinlik
|8.64 (KM)