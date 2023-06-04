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Haberler Fotohaber Bursa'da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:33

Bursa'da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

Marmara Denizi'nde deprem oldu! Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üsttü Bursa olduğu ifade edilirken. Depremin derinliği ve şiddeti gibi detaylar için gözler AFAD ve Kandilli'ye çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar durumun detaylarını merak ediyor. Peki, Marmara Denizi Bursa'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta? İşte Marmara Denizi Bursa deprem haberinin detayları.

Bursa’da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

Geçtiğimiz gün de AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında bir deprem meydana gelmişti. Bugün de sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı vatandaşları adeta uykusundan uyandırdı. Bu noktada ise "Marmara Denizi Bursa'da deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta?" gibi sorular vatandaşların gündeminde. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen Bursa depremi detayları...

Bursa’da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

MARMARA DENİZİ BURSA'DA DEPREM! UYKUDAN UYANDIRDI:

Büyüklük 3.2 (ML)
Yer Gürsu (Bursa)
Tarih(UTC) 04-06-2023 03:23:47
Enlem 40.256
Boylam 29.235
Derinlik 8.64 (KM)

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Bursa’da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

Türkiye saati ile 06:23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 MW olarak bildirildi. Kandilli meydana gelen depremin derinliğini 8.64 km, tam konum bilgisini ise "Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'' olarak açıkladı

Bursa’da deprem! Sabah saatlerinde korkuttu: 4 Haziran 2023 Bursa’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, saat kaçta?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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