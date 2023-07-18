Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:01

Marmara Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite taban ve tavan puanları ile ÖSYM YKS kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek üniversite tercihi işlemleri için heyecan dorukta. Üniversite ve bölüm bazında araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki lisans ve önlisans bölümleri de araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2023 Marmara Üniversitesi bölümleri taban puanları…