Marmara Üniversitesi taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. YÖK ATLAS üniversite taban ve tavan puanları ile ÖSYM YKS kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek üniversite tercihi işlemleri için heyecan dorukta. Üniversite ve bölüm bazında araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki lisans ve önlisans bölümleri de araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2023 Marmara Üniversitesi bölümleri taban puanları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|210+6
200+5
200+5
190+5
|216
205
205
195
|5.476
4.547
3.980
3.917
|523,03541
475,14679
525,55429
512,15922
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
70+2
|77
77
77
72
|7.006
11.345
15.700
19.082
|519,32263
451,52252
499,97217
469,84356
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
48+2
48+2
48+2
|58
50
50
50
|23.273
32.672
37.000
40.978
|491,45614
413,91222
470,86605
432,94535
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
130+4
130+4
|144
134
134
134
|24.140
23.203
21.900
19.479
|24.140
23.203
21.900
19.479
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.158
32.453
32.700
33.089
|490,15425
414,22726
476,24066
445,30823
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|26.858
33.180
30.400
30.610
|486,43687
413,18731
479,16487
449,36187
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|43.368
37.357
35.000
31.780
|465,60505
407,63120
473,34565
447,50561
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|45.917
50.538
45.100
40.108
|462,40501
391,62041
460,89836
434,19756
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|64+2
56+2
56+2
48+2
|66
58
58
50
|50.917
54.545
53.100
48.956
|456,53098
386,94883
451,61857
421,26196
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|53+2
53+2
53+2
53+2
|55
55
55
55
|53.522
57.564
57.100
56.841
|453,49408
383,67115
447,04010
410,37982
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|56.579
55.068
51.000
53.531
|450,01443
386,37827
454,06099
414,81658
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
53+2
|58
58
58
55
|60.054
65.882
62.000
57.710
|446,13130
374,81651
441,40875
409,23835
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|65.030
57.386
51.900
57.159
|440,63384
383,86118
452,97793
409,96986
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|69.074
74.143
76.400
83.238
|436,17259
366,54389
424,88514
377,84697
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|77.328
85.332
84.100
88.517
|427,45194
355,84872
416,34721
372,08966
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
12+1
12+1
12+1
|15
13
13
13
|82.867
118.874
132.000
133.884
|421,92635
328,23834
370,01577
332,15238
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|85.963
94.183
96.900
106.704
|418,77174
348,06043
402,89076
354,27597
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|92.979
75.927
—
—
|412,09122
364,76739
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|53+2
53+2
53+2
53+2
|55
55
55
55
|95.384
105.910
103.000
113.725
|409,82888
338,29088
396,12558
347,98654
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|110.092
94.193
76.000
61.200
|396,51579
348,05099
425,38331
404,53462
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|110.217
123.094
116.000
119.829
|396,42027
325,18106
383,98102
342,84659
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|112.356
127.589
127.000
135.522
|394,54865
321,99480
374,15096
330,96295
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|120.404
111.339
112.000
116.950
|387,81455
333,92373
387,50014
345,19617
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|123.614
135.693
131.000
144.537
|385,26506
316,58184
370,44875
324,87216
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
14+1
14+1
12+1
|17
15
15
13
|124.591
140.781
154.000
150.818
|384,50145
313,27183
353,17448
320,80512
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.090
174.143
222.000
251.799
|381,71162
294,44548
314,01227
275,03808
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.958
130.163
119.000
103.347
|379,48456
320,26415
381,08364
357,28037
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|13+1
13+1
13+1
13+1
|14
14
14
14
|137.746
155.915
178.000
166.361
|374,57879
304,29003
337,21709
311,63472
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
13+1
|15
15
15
14
|144.536
165.622
155.000
167.608
|369,71648
298,85940
352,31207
310,93161
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|148.399
164.037
148.000
153.404
|367,10828
299,72389
357,28542
319,23579
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|157.394
141.562
97.500
77.572
|361,11582
312,80867
402,22002
384,32268
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|160.682
190.700
201.000
228.376
|359,03121
286,35983
324,22470
283,38190
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|181.865
175.543
173.000
182.640
|346,71955
293,73732
340,69551
303,07395
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)v
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|183.625
160.055
150.000
175.570
|345,74182
301,92066
356,30973
306,69035
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|187.297
—
—
—
|343,83086
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|195.358
200.350
195.000
225.774
|339,59429
282,07333
327,58494
284,34022
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|200.780
223.279
213.000
247.536
|336,93351
272,58931
318,27781
276,48821
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|10+1
10+1
6+1
6+1
|11
11
7
7
|205.445
282.286
188.000
281.164
|334,65121
252,78443
331,37343
265,83937
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|218.309
240.976
250.000
254.805
|328,66917
265,95826
301,74516
274,03526
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|223.079
252.047
234.000
280.213
|326,54653
262,18176
308,26318
266,12421
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|224.165
226.155
219.000
226.017
|326,06291
271,45959
315,43751
284,25890
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|235.344
269.357
284.000
304.088
|321,31757
256,66297
288,51978
259,51451
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|13+1
13+1
13+1
13+1
|14
14
14
14
|268.071
268.087
294.000
274.781
|308,68650
257,06151
285,00091
267,74020
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|320.236
—
—
—
|291,79918
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Basım Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
20
41
35
|414.527
Dolmadı
497.000
Dolmadı
|268,54606
Dolmadı
236,41968
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|684.480
—
—
—
|230,72799
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|6.831
15.943
36.700
—
|456,98914
383,51502
399,58168
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|350+9
340+9
340+9
340+9
|359
349
349
349
|9.118
10.097
6.100
7.689
|448,37359
395,32255
451,27959
430,27794
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|320+8
320+8
340+9
340+9
|328
328
349
349
|11.430
13.384
7.530
10.565
|441,66291
388,16269
445,07617
423,14310
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|14.799
38.794
73.800
113.096
|434,61699
357,34837
377,04624
341,69469
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
95+3
95+3
|144
144
98
98
|37.956
48.624
40.300
51.669
|412,12765
349,62574
397,00937
377,00570
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|51.715
65.764
60.800
73.919
|403,41921
338,15780
384,14903
362,32041
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|57.612
73.239
89.100
106.774
|399,97959
333,75604
369,43163
344,71958
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|69.896
68.986
47.400
53.505
|393,29118
336,24884
392,11493
375,69491
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|78.319
62.699
39.400
49.782
|389,01841
340,03865
397,61705
378,34931
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|80.923
70.634
68.800
78.289
|387,75541
335,28453
379,64919
359,78197
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|117.447
123.906
114.000
116.488
|371,32860
310,08634
357,56348
340,14679
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|153.400
149.317
107.000
90.329
|357,69340
300,72776
360,79645
353,09239
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|153.642
165.055
165.000
171.452
|357,60794
295,54851
337,24580
318,77515
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|153.982
152.501
128.000
112.758
|357,48839
299,63154
351,76554
341,84851
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|157.061
151.695
133.000
121.256
|356,42221
299,88971
349,68800
338,03417
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
150+4
|144
144
144
154
|183.677
198.070
193.000
193.728
|347,69810
285,94887
327,54377
311,63731
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|220.805
219.475
189.000
183.692
|337,14348
280,46177
328,67363
314,73448
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|257.151
294.719
—
—
|328,23128
264,37577
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|272.501
278.493
259.000
253.506
|324,82526
267,49510
308,09100
295,51947
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|289.274
—
—
—
|321,23686
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İktisat Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|290.816
300.465
280.000
278.510
|320,92223
263,28158
302,62481
289,78061
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|307.362
299.167
254.000
242.139
|317,62185
263,53693
309,34811
298,26629
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|352.541
—
—
—
|309,28118
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Finansal Bilimler Fakültesi
|Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|370.088
—
—
—
|306,29104
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Yerel Yönetimler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|377.943
395.721
341.000
347.078
|305,00169
247,83525
288,91052
276,23615
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|415.439
446.734
376.000
374.833
|299,18716
240,88037
282,06118
271,43853
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|428.624
457.260
459.000
491.297
|297,23904
239,53212
267,56458
254,62303
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|854.945
Dolmadı
689.000
617.947
|251,84395
Dolmadı
237,46561
240,11045
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|6.386
5.770
5.050
5.176
|466,61858
435,17487
454,85006
450,77683
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.803
7.041
6.130
6.996
|458,64121
426,54616
446,59291
437,48770
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|13.769
12.180
11.500
12.715
|432,02213
401,58757
416,74780
408,55298
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|14.027
12.297
12.800
13.995
|431,18646
401,13114
411,16140
403,29576
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|20.034
19.134
18.800
18.399
|411,15693
376,57375
388,53398
386,00458
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
24
41
30
|22.359
Dolmadı
75.800
Dolmadı
|404,31920
Dolmadı
217,50672
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
34
52
52
|64.950
Dolmadı
62.000
64.781
|294,28110
Dolmadı
252,72769
246,49821
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|96.589
—
—
—
|228,18435
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
40+1
40+1
|36
36
41
41
|5.831
2.783
2.760
3.353
|431,83836
403,90549
436,52797
434,16257
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|6.999
4.214
5.840
6.055
|427,81425
394,88591
418,31912
420,93480
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|7.145
3.663
—
—
|427,37950
398,01180
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|8.523
8.944
7.910
5.268
|423,26286
377,47648
410,85590
423,96205
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|9.768
6.967
5.220
4.817
|420,33428
383,38850
420,95964
425,99657
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.237
10.858
11.400
11.194
|417,01502
372,71230
401,93182
406,82186
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
| Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|20.202
12.044
10.100
10.910
|402,92787
370,01744
404,81679
407,36997
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|21.393
23.809
19.800
23.924
|401,51662
351,79527
387,26088
388,03560
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|23.598
24.330
17.800
20.917
|398,92177
351,13469
390,31676
391,62171
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|24.995
26.728
22.900
22.570
|397,39655
348,44309
383,10199
389,59215
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|28.000
33.403
28.900
25.763
|394,42241
341,84800
376,17049
386,03547
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|255+7
255+7
280+7
280+7
|262
262
287
287
|29.231
13.881
10.300
12.013
|393,23747
366,43749
404,32164
405,13216
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|33.294
25.975
—
—
|389,56609
349,31507
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
80+2
|62
62
72
82
|44.270
23.696
18.200
22.856
|381,22372
351,92971
389,59292
389,23709
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|44.894
45.066
38.500
39.730
|380,77929
332,56659
367,21065
373,76312
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|46.880
41.597
—
—
|379,45400
335,11691
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|51.029
52.032
34.800
28.390
|376,80243
327,92834
370,41043
383,42567
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|51.666
43.191
37.500
46.009
|376,43083
333,92666
367,96732
369,35568
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|51.771
50.068
49.100
51.580
|376,36644
329,17199
359,31010
365,84876
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|65.767
68.650
55.400
55.578
|368,50772
318,53448
355,25175
363,49496
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|75.574
88.081
71.800
84.494
|363,75647
309,69056
346,04025
349,21685
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|79.075
80.977
66.800
67.313
|362,18499
312,75852
348,62668
357,10095