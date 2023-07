Giriş Tarihi: 04.07.2023 23:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 23:56

Son dakika Masterchef All Star 18. Yarışmacı kim oldu 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye, bu yıl Survivor'da olduğu gibi All Star sezonu ile ekranlara geliyor. Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ederken sıra yarışmanın 18. yarışmacısında. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki, 4 Temmuz Salı Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte, Masterchef All Star 18. Yarışmacı…