Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:19

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışma programı 2023 MasterChef Türkiye All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışma tarihinde adından söz ettiren yarışmacılar MasterChef All Star kadro listesinde yer edinebilmek için mücadele edecek. Her sezondan 5 kişi kadroya dahil edilecek. İlk takımlar bekleniyor. Masterchef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, elemeler kaç gün sürecek soruları yanıt arıyor. Öte yandan Danilo, Mehmet ve Somer Şef jüri üyesi olarak devam edecek mi merak konusu. İşte, Yeni MasterChef All Star kadro ve jüri üyeleri…