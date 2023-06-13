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Haberler Fotohaber MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:19

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışma programı 2023 MasterChef Türkiye All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışma tarihinde adından söz ettiren yarışmacılar MasterChef All Star kadro listesinde yer edinebilmek için mücadele edecek. Her sezondan 5 kişi kadroya dahil edilecek. İlk takımlar bekleniyor. Masterchef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, elemeler kaç gün sürecek soruları yanıt arıyor. Öte yandan Danilo, Mehmet ve Somer Şef jüri üyesi olarak devam edecek mi merak konusu. İşte, Yeni MasterChef All Star kadro ve jüri üyeleri…

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

MasterChef All Star kadrosu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl iz bırakan yarışmacıları ile ekranlara gelecek yarışma programından ilk fragman geldi. Birinci olan bazı yarışmacılar dahil olmak üzere birçok yarışmacı MasterChef All Star kadro biletini almaya çalışacak. Öte yandan fragmanlarda görülmeyen Somer Şef yarışmada olacak mı merak ediliyor. Peki, yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu? İşte, detaylar…

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yeniden yayında olan yarışma programı Survivor'ın bitişi ardından ekranlara gelmeye başlıyor.

MasterChef All Star yayın tarihi 14 Haziran Çarşamba günü olarak belirlendi.

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MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

MASTERCHEF ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Eski jüri üyelerinden Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya fragmanda yer alırken Somer Sivrioğlu tanıtımlarda görülmedi.

Yeni sezonda olup olmayacağına dair açıklama henüz gelmedi. İlk bölümde ünlü şef Yılmaz Öztürk'un konuk olması yeni sezonda Somer Şef'in yerine geleceği yönünde iddiaları güçlendirdi.

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef All Star'ın yarışmacıları henüz netleşmedi. Sezon sezon elemeden geçecek yarışmacılar kadroyu hak etmek için yarışacak.

MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri 2023: Yeni MasterChef All Star yarışmacıları kimler, belli oldu mu, birinci olan yarışmacılar var mı?

Her sezondan 5 kişi kadroya dahil olacak. İlk eleme 2018-2019 sezonu için gerçekleşecek.

Henüz eleme gerçekleşmeden fragmanda görülen isimler şöyle:

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