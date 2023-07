Giriş Tarihi: 03.07.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 00:32

Son dakika Masterchef All Star 16. yarışmacı belli oldu! 2 Temmuz 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

Masterchef All Star 16. Yarışmacı bu akşamki bölümle birlikte belli oldu. Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye, bu sene Survivor'dan izleyicilerin alışık olduğu All Star formatında ekranlara geldi. Yarışmanın 2 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ana kadronun yeni ismi belli oldu. Bu noktada Masterchef All Star kim kazandı sorusu yanıt aramakta. Peki, Masterchef All Star ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu? İşte detaylar