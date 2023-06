Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:31

Masterchef All Star ne zaman başlıyor? 2023 Masterchef All Star kadrosunda kimler var, hangi isimler?

Masterchef All Star ne zaman başlıyor, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. Yeni sezonda da TV8'in heyecan dolu yemek yarışması Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğinde başlıyor. Survivor'ın bitmesiyle birlikte ekranlara gelecek olan yarışma için büyük bekleyiş sürüyor. Peki, Masterchef All Star kadrosu belli oldu mu, kimler var? Masterchef All Star 2023 ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar