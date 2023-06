Giriş Tarihi: 30.06.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 23:01

Masterchef All Star yedek kadrosu: 30 Haziran 2023 TV8 Masterchef kim kazandı, yedeklere kim girdi?

MasterChef All Star yedeklere kim girdi sorusu bu akşam gündemdeki yerini almış durumda. 30 Haziran 2023 tarihli yarışmada 15 kişilik ana kadrodan sonra yedeklerin kim olacağı belli olacak. Masterchef All Star yedek kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacılar, daha sonra elenen yarışmacı yerine girebilecek. Bu noktada bu akşam Masterchef kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte Masterchef All Star yedek kadrosu hakkında detaylar