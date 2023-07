Giriş Tarihi: 07.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 22:34

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

Masterchef All Star yedekler kimler oldu sorusu yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yeni sezonu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye ana kadrosu her sezondan 5 kişi alarak oluştu. Son bilet Tolga'nın oldu. Yeni bölümde ise son yedek biletler sahiplerini buluyor. 7 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadro yarışmacısı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın takipçileri son bölümü takip ediyor. Peki, Masterchef ana kadro kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? İşte, Masterchef All Star yedekler…