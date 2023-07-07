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Haberler Fotohaber SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro
Giriş Tarihi: 07.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 22:34

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

Masterchef All Star yedekler kimler oldu sorusu yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yeni sezonu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye ana kadrosu her sezondan 5 kişi alarak oluştu. Son bilet Tolga'nın oldu. Yeni bölümde ise son yedek biletler sahiplerini buluyor. 7 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek kadro yarışmacısı kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın takipçileri son bölümü takip ediyor. Peki, Masterchef ana kadro kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? İşte, Masterchef All Star yedekler

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

7 Temmuz 2023 Cuma Masterchef'te kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Yedek kadro belli oluyor. Jüri üyeleri ana kadronun ardından son yedekleri belirliyor. Masterchef All Star yedek kadroya kim girdi, kim seçildi sorusu yanıt arıyor. Zorlu mücadele için izleyenler ekran başında. Peki, Masterchef All Star ana kadroda kimler var? İşte, Masterchef All Star yedekler ve ana kadro…

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

7 TEMMUZ MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Bu akşam MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADROSU

Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oluyor. Şu ana kadar belli olan yedek kadro şöyle:

Araz

Azize

Celal

Duygu

SON ŞANS! MasterChef All Star yedekler kimler oldu, kim kazandı? TV8 ile 7 Temmuz 2023 MasterChef yedek kadro ve ana kadro

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

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