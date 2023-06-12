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Haberler Fotohaber Masterchef All Star'a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:46

Masterchef All Star'a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

Masterchef 2023 kadrosu şekilleniyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda bu sezonda elinin lezzetine güvenen kazanacak. All Starların yarışacağı MasterChef stüdyosunda jüri üyeleri yine Mehmet Şef, Danilo Zanna ve Somer Şef olacak. Kulislerde konuşulan iki isim var. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu'nun katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki Masterchef All Star'a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Masterchef için geri sayım başladı. 14 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olan MasterChef Türkiye'nin bu yılki sezonunda Mehmet şef, Danilo şef ve Yılmaz Öztürk jüri koltuğunda oturacak. Batuhan Bayır, MasterChef All Star 2023'ün en güçlü isimlerinden biri olacak. Peki Masterchef All Star'a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

MASTERCHEF ALL STAR'A SERHAT DOĞRAMACI VE BARBAROS YOLOĞLU KATILACAK MI?

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'yı herkes bekliyor. O da All Star kadrosunun gözbebeği olacak. Yine 2023 MasterChef'te yarışan isimlerden olan Barbaros Yoloğlu All Star kadrosunda yer alması bekleniyor.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.

Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dahil olan iddialı isimlerden biriydi.

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Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1994 yılında doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir. 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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