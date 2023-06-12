Masterchef All Star’a Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu katılacak mı?

MASTERCHEF ALL STAR'A SERHAT DOĞRAMACI VE BARBAROS YOLOĞLU KATILACAK MI?

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'yı herkes bekliyor. O da All Star kadrosunun gözbebeği olacak. Yine 2023 MasterChef'te yarışan isimlerden olan Barbaros Yoloğlu All Star kadrosunda yer alması bekleniyor.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.

Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dahil olan iddialı isimlerden biriydi.