Giriş Tarihi: 15.06.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 21:30

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef'te All Star kadrosuna girebilmek için lezzet yarışı sürüyor. Programın sıkı takipçileri ana kadroda yer edinebilmek için tüm hünerlerini sergilerken öte yandan "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda eski yarışmalardan oluşacak kadro ile ekranlara gelecek olan programda her gün bir kişi önlüğü almaya hak kazanıyor. Peki, Masterchef ana kadroya kim, hangi yarışmacı girdi? İşte o isim ve detaylar.