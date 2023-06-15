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Haberler Fotohaber Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 21:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 21:30

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef'te All Star kadrosuna girebilmek için lezzet yarışı sürüyor. Programın sıkı takipçileri ana kadroda yer edinebilmek için tüm hünerlerini sergilerken öte yandan "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni sezonda eski yarışmalardan oluşacak kadro ile ekranlara gelecek olan programda her gün bir kişi önlüğü almaya hak kazanıyor. Peki, Masterchef ana kadroya kim, hangi yarışmacı girdi? İşte o isim ve detaylar.

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları merakla bekleniyor. Programda bu sezon birbirinden başarılı geçmiş sezon yarışmacıları hünerlerini sergilerken bugün "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ana kadro bir bir belli oluyor. İşte Masterchef'in 15 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar ve ana kadroya giren o isim.

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO YARIŞMACILARI

MasterChef'te ana kadroya giren 2. isim henüz belli olmadı.

Kadroya giren yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ANA KADRO

Şeflerin puanlarına göre; MasterChef All Star ana kadroya giren ilk isim Güzide oldu.

2023 MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu;
Uğur Kardaş,
Eren Kaşıkçı,
Barbaros Yoloğlu,
Uğur Kardaş,
Metin Yavuz,
Sergen Özer,

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

Eren Kaşıkçı,
Sefa Okyay Kılıç,
Eray Aksungur,
Kıvanç Karadeniz,
Hasan Biltekin,
Fatma Nur Uçar,
Ayaz Geçer,
Tolga Şener,

Cemre Uyanık,
Alican Sabunsoy,
Mustafa Aydın,
Esra Tokelli,
Dilara Başaran,
Rıfat Yurttaş,
Suna Aydın,

Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 15 Haziran Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 2. Önlüğü kim aldı?

Kerem Giritlioğlu,
Tahsin Küçük,
Ebru Has,
Yağız Özçelik,
Batuhan Bayır,
Faruk Batuhan Öner,
Gülşah Suna,
Duygu Acarsoy Atun,
Pelin Zaman.

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