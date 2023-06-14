Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:41
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
17:41
MasterChef Bahri Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 MasterChef yarışmacısı Bahri önceki sezonda kaçıncı olmuştu, hayatı hakkında bilinmeyenler ne?
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam yeni sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonda MasterChef All Star olarak karşımıza çıkacak programda önceki sezonda başarılı olan ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran isimler tekrar yarışacak ve Türkiye'nin en iyi şefi olmak için ter dökecek. Bu noktada yeni sezon yarışmacılarından olan Bahri Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Uzun sakallarıyla hafızalara yer edinen Bahri Özkan önceki yarışmada kaçıncı olmuştu sorgulanıyor. İşte MasterChef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Bahri Özkan hakkında tüm merak edilenler