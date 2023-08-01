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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 23:48

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan kritik oyun sonunda menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star mücadelesinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları seçildi. Kritik mücadelede Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyun sonunda dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin detayları merak edenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

1 Ağustos 2023 Salı günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında haftanın ilk dokunulmazlık kazanan takımı belli oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim TOLGA oldu.

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