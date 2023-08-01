Giriş Tarihi: 01.08.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 23:48

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan kritik oyun sonunda menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.