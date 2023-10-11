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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 00:18

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda haftanın ilk dokunulmazlığına sahip olmak isteyen takımlar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasetrChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takımları arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunu kazanan ismi merak edenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

10 Ekim 2023 MasterChef All Star son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunu kazanmak isteyen takımlar tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Kritik dokunulmazlık oyununda verilen sürenin dolmasıyla jüri şefler hazırlanan yemeklerin tadım değerlendirmesini yaptı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

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