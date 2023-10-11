Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 00:18

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda haftanın ilk dokunulmazlığına sahip olmak isteyen takımlar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.