Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 06:26

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 2023 yarışmasında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü kırmızı ve mavi takımlar arasında sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlığı alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.