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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 06:26

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 2023 yarışmasında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü kırmızı ve mavi takımlar arasında sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlığı alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef 2023 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan potaya eleme adayı gönderildi. Detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayın seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

12 Temmuz 2023 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında sezonun 2. dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Kazanan takım dokunulmaz olurken, kaybeden takımdan eleme adayları çıkarıldı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Sezonun 2. dokunulmazlığını kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 12 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM OLDU?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan SERGEN oldu.

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