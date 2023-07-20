Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:55

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.