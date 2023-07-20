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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:55

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım en yüksek puanı alarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları merak edenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan TANYA oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 19 Temmuz 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları GAMZE ve BÜŞRA oldu.

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