Giriş Tarihi: 03.08.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 01:50

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 2 Ağustos günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.