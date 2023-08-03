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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 01:50

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 2 Ağustos günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi ve kırmızı takımlar arasından birisi dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 2 Ağustos günü yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlamak isteyen takımlar kıyasıya mücadele verdi.

Kritik oyun sonunda hazırlanan yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunan takımlardan en fazla puan alanı dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Günün dokunulmazlık oyununu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim GAMZE oldu.

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