MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

23 Kasım 2023 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kazanan takımı ve eleme potasına giden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı olan isim şöyle;