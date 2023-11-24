MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrasında günün eleme adayı belli oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.