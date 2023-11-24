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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 06:01

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrasında günün eleme adayı belli oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

23 Kasım 2023 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda kazanan takımı ve eleme potasına giden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı olan isim şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım dokunulmazlık zırhına sahip olurken kaybeden takımdan eleme potasına aday gönderildi.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan CEMRE oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 23 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

23 Kasım gününün eleme adayı ESRA oldu.

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