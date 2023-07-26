MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 25 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 25 Temmuz 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyunda en başarılı yemekleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.