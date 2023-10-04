MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmede en fazla başarılı yemek çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yarışmadan detaylar öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte 3 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar.