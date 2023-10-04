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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.10.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 23:37

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmede en fazla başarılı yemek çıkaran takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yarışmadan detaylar öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte 3 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından kazanan takımı ve haftanın ilk eleme adaylarını merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik oyunda dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise AZİZE oldu

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları HASAN ve CEMRE oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
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