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Haberler Fotohaber Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 20:00

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Haftanın ilk oyununda kazanan takımı ve potaya giden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyunda dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme adayı olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

5 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kozlarını paylaştı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

5 Aralık günü MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kazanan yarışmacı bugün eleme potasına gitmekten kurtulacak.

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