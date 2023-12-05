Giriş Tarihi: 05.12.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 20:00

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 5 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Haftanın ilk oyununda kazanan takımı ve potaya giden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacı detayları.