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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:24

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyun sonunda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 8 Ağustos 2023 Salı günü ekranlara gelen son bölümünde önceki gün belirlenen yeni mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından en fazla oy verilen takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan ilk eleme adayları çıkarıldı. Detayları merak edenler ise yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

8 Ağustos 2023 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışması son bölümünde haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynanacak.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılacak olan dokunulmazlık oyununda mavi takım kaptanı Sergen ve kırmızı takım kaptanı Barbaros, takım üyeleriyle mücadele verecek.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan oyunda jüri şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanacak.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında verilen oylarla belli olacak.

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