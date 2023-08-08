Giriş Tarihi: 08.08.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 20:24

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan oyun sonunda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.