Giriş Tarihi: 08.11.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 21:04

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star'da bugünkü konsept ateş ve buz oldu. Takım kaptanlarının belirlediği yarışmacılardan biri sıcak yemek yaparken, bir diğeri soğuk yemek yapacak. Eren Avakadoyla sıcak bir yemek yaparken, Kıvanç da aynı malzemeyle soğuk bir yemek yapacak. Farklı bir konseptle ekranlara gelen MasterChef All Star'da nefesleri kesen bir mücadele gerçekleşecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, detayalar…