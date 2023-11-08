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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 21:04

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star'da bugünkü konsept ateş ve buz oldu. Takım kaptanlarının belirlediği yarışmacılardan biri sıcak yemek yaparken, bir diğeri soğuk yemek yapacak. Eren Avakadoyla sıcak bir yemek yaparken, Kıvanç da aynı malzemeyle soğuk bir yemek yapacak. Farklı bir konseptle ekranlara gelen MasterChef All Star'da nefesleri kesen bir mücadele gerçekleşecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte, detayalar…

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da bu akşam sıcak ve soğuk yemek konseptleriyle takımlar bireysel olarak yarışacak. Bireysel olarak alınan puanlar, kazanan takımı belirleyecek. Yapılan yemeklerde eşleşmelere göre, kim daha iyi sıcak ve soğuk yemek yapacak merak ediliyor. İşte, MasterChef All Star dokunulşmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNLMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı bir konsept ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.

Sıcak ve soğuk konseptiyle farkloı bir akşam yaşanıyor.

Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR İKİLİ EŞLEŞMELER

Kıvanç ve Eren: Avakado

Ayaz ve Batuhan: Mantar

Tahsin ve Sergen: Tavuk

Esra ve Dialara: Bal kabağı

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

Tanya ve Alican: Salatalık

Barbaros ve Tolga: Yoğurt

Hasan ve Cemre: Barbunya

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

Mavi Takım: Hasan (Takım kaptanı), Eren, Sergen, Barbaros ,Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım; Alican (Takım kaptanı), Ayaz, Tahsin, Tolga ,Kıvanç ,Cemre, Batuhan

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