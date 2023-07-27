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Haberler Fotohaber Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:48

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın detaylarını merak edenler ise MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef 2023 yarışmasının 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takımı ve eleme potasına giden isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star'da dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylaması yapıldı.

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Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2023 son bölümde dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim AYAZ oldu.

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