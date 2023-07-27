Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef 2023 yarışmasının 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyunu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takımı ve eleme potasına giden isimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star'da dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar şöyle;