Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın detaylarını merak edenler ise MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.