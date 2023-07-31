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Haberler Fotohaber MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 23:01

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 31 Temmuz günü yayınlanan son bölümünde haftanın mavi ve kırmızı takımlarıyla yeni üyeleri belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik kaptanlık oyunu sonunda en başarılı yemeği çıkaran isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kritik oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında geçtiğimiz gece yapılan eleme gecesi sonrasında haftanın mavi-kırmızı takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan yarışmanın sonunda en başarılı yemekleri hazırlayan isim oyunu kazanan isim oldu. Detayları merak edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın yeni mavi ve kırmızı takımlarını belirleyecek olan oyun oynandı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda mavi takım kaptanlığını kazanmak isteyen yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

Mavi takım kaptanlığı için oynanan 2 aşamalı oyunun ilk aşamasında 2 yarışmacı seçilecek ve bu 2 yarışmacı arasında son etap oynanacak.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununun ilk etabın ardından seçilen 2 yarışmacının arasında oynanan oyunun sonunda en başarılı ürünü hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazanacak.

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