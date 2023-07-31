MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 31 Temmuz günü yayınlanan son bölümünde haftanın mavi ve kırmızı takımlarıyla yeni üyeleri belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik kaptanlık oyunu sonunda en başarılı yemeği çıkaran isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kritik oyunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan isme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım ve tüm detaylar.