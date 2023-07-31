MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 31 Temmuz MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında geçtiğimiz gece yapılan eleme gecesi sonrasında haftanın mavi-kırmızı takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan yarışmanın sonunda en başarılı yemekleri hazırlayan isim oyunu kazanan isim oldu. Detayları merak edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;