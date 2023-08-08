MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununda gecenin en başarılı yemeklerini hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazanırken, kırmızı takım kaptanını da seçme şansına sahip oldu. Detayları merak edenler ise son dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın kırmızı-mavi takım üyeleri.