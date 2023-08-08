MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos 2023 MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın takımları

TV8 ekranlarında 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerini belirleyecek olan kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyun sonunda en başarılı yemeği hazırlayan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazanırken son bölüme ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;