SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

Son dakika Masterchef'te kim elendi sorusu yanıt arıyor. Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye All Star heyecanı her gün yaşanmaya devam ediyor. Masterchef eleme potasında Dilara, Tolga, Esra ve Eren, hünerlerini göstererek yarışmaya tutunmaya çalıştı. 2 etaplı oyun sonucunda Mehmet, Somer ve Danilo şefin en az beğendiği tabak, yarışmaya veda etti. Bu noktada Masterchef elenen isim programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef kim elendi 3 Aralık 2023? İşte, detaylar