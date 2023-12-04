Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:37

SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

Son dakika Masterchef'te kim elendi sorusu yanıt arıyor. Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye All Star heyecanı her gün yaşanmaya devam ediyor. Masterchef eleme potasında Dilara, Tolga, Esra ve Eren, hünerlerini göstererek yarışmaya tutunmaya çalıştı. 2 etaplı oyun sonucunda Mehmet, Somer ve Danilo şefin en az beğendiği tabak, yarışmaya veda etti. Bu noktada Masterchef elenen isim programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef kim elendi 3 Aralık 2023? İşte, detaylar

SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

Son dakika 3 Aralık Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı programa veda etti sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Dilara, Tolga, Esra ve Eren dün akşam programda en az bir hafta daha yer almak için mücadele ederken, iki etaplı oyunda elenen isim belli oldu. Peki, Masterchef kim elendi?

SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 3 Aralık Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme potasındaki Dilara, Tolga, Esra ve Eren, yarışmaya veda etmemek için kozlarını paylaştı.

SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

2 etaplı oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmeleri sonunda en az puan toplayan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda etti.

SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • DİLARA
  • TOLGA
  • ESRA
  • EREN
SON DAKİKA