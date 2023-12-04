SON DAKİKA Masterchef kim elendi? 3 Aralık 2023 TV8’de şok eleme gerçekleşti! Dün Masterchef elenen kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

Son dakika 3 Aralık Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı programa veda etti sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Dilara, Tolga, Esra ve Eren dün akşam programda en az bir hafta daha yer almak için mücadele ederken, iki etaplı oyunda elenen isim belli oldu. Peki, Masterchef kim elendi?