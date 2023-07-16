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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…
Giriş Tarihi: 16.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 00:19

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında sezonun ilk eleme gecesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide arasından birisi elenerek yarışmaya veda edecek. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

MasterChef 2023 All Star yarışmasının ilk eleme gecesi 16 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide, ilk elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star son bölümde elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

16 Temmuz 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All yarışması ilk eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

Kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan ilk eleme oyununda verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlayan isimler potadan kurtulma şansına sahip oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 16 Temmuz 2023 MasterChef’te kim gitti? Sezonun ilk vedası…

MasterChef All Star sezonu ilk eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında potadan kurtulan yarışmacılar belli oldu.

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