TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2023 MasterChef All Star yarışmasında sezonun ilk eleme gecesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide arasından birisi elenerek yarışmaya veda edecek. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.